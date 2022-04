ONE PIECE: Stampede doveva avere come protagonista Ace, le rivelazioni degli editor

Considerata da molti appassionati una delle migliori pellicole ispirate al vasto universo piratesco ideato da Eiichiro Oda, ONE PIECE: Stampede ha subito in realtà numerosi cambiamenti nella fase di pre produzione. Infatti sembra che inizialmente dovesse essere incentrata sul personaggio di Portuguese D. Ace, idea non andata totalmente perduta.

Uno dei momenti più emozionanti dell’intera epopea piratesca vissuta da Luffy e compagni, è sicuramente la morte di Ace durante l’arco narrativo di Marineford. Un evento che fece molto discutere gli appassionati, e che ad anni di distanza portò alcuni degli autori coinvolti nella produzione del film ONE PIECE: Stampede a proporre una storia interamente dedicata proprio ad Ace. La decisione di raccontare la vita di Ace, in particolare delle sue relazioni sentimentali, venne successivamente accantonata per produrre il film che oggi conosciamo.

Gli stessi editor di ONE PIECE hanno rivelato alcune interessanti informazioni sul periodo antecedente la reale produzione. L’idea era raccontare di una storia d’amore, mai mostrata prima, con protagonista Ace. Oda non avrebbe potuto contribuire molto alla stesura, in quanto impegnato col manga, e chiese agli autori di trattare qualcosa che sarebbe stato possibile nel suo mondo. Questa libertà portò alla nascita di quell’idea, respinta per confezionare un film per celebrare i 20 anni del franchise, e inserita parzialmente nel romanzo dedicato ad Ace.

E voi avreste voluto vedere un film sulla vita sentimentale di Ace? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo alle ipotesi sul capitolo 1048 di ONE PIECE.