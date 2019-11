ONE PIECE: Stampede, l'edizione home video uscirà prima in Italia che in Giappone

ONE PIECE: Stampede si è confermato, senza troppe sorprese, un successo incredibile con quasi 10 miliardi di yen incassati in poco più di quattro mesi. Il film ha registrato degli ottimi risultati anche in Europa dove, ad eccezioni di alcuni Stati come il Regno Unito, è stato proiettato negli ultimi due mesi.

Toei Animation comunque ha confermato che chiunque si fosse perso il film potrà rimediare recuperando l'edizione DVD/Blu-ray, in uscita in Giappone il prossimo 28 marzo. La notizia è stata resa ufficiale pochi minuti fa e confermerebbe, come da supposizioni, che l'uscita italiana anticiperà quella nipponica.

Secondo quanto rivelato da Koch Media negli scorsi mesi infatti, l'edizione home video di ONE PIECE: Stampede approderà in Italia nel mese di febbraio 2020. Recentemente il film è stato trasmesso nel Bel paese registrando incassi notevoli, addirittura superiori a quelli tedeschi e a poca distanza da quelli riportati dai cugini francesi.

ONE PIECE: Stampede è l'ultima fatica di Eiichiro Oda, un film attraverso il quale il sensei ha trasmesso tutta la sua passione per la saga. Dopo un inizio incredibile e un breve periodo in salita, la pellicola ha ripreso a macinare miliardi diventando ufficialmente il quindicesimo film di animazione giapponese più redditizio della storia.

