ONE PIECE: Stampede, per l'edizione italiana arriva un traduttore d'eccezione

Si riaccende la febbre per ONE PIECE: Stampede. Il nuovo lungometraggio del franchise, per festeggiare i 20 anni dell'anime di ONE PIECE, torna sotto i riflettori in Italia grazie all'ormai prossima uscita nei cinema del nostro Bel Paese. Ad occuparsene sarà Anime Factory, la quale ha rivelato una collaborazione d'eccezione via social.

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato dei tanti aggiornamenti relativi a ONE PIECE: Stampede come i doppiatori presenti nel film, ma anche la fine della fase di doppiaggio. Grazie ad Anime Factory, veniamo a sapere che della traduzione del film si è occupato Yupa, traduttore del manga portato in Italia da Star Comics.

In calce potete vedere il post di Facebook dell'azienda dove comunica ai fan la scelta di far tradurre la nuova storia di Cappello di Paglia a chi di questo mondo si occupa da tanti anni. Già dal trailer di ONE PIECE: Stampede dei giorni scorsi abbiamo potuto notare infatti diverse scelte dei dialoghi e pronunce molto più inclini a quelle originali.

ONE PIECE: Stampede ha visto la collaborazione di Eiichiro Oda, il quale ha deciso di inserire nella trama quasi tutti i personaggi fondamentali del mondo da egli stesso creato, portando su schermo un Dream Team con Rufy in prima linea.