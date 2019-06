ONE PIECE: Stampede, Eiichiro Oda disegna un poster spettacolare per il nuovo film

Il lungometraggio sul mondo piratesco per festeggiare i venti anni della serie animata, ONE PIECE: Stampede, è indubbiamente uno dei più attesi dell'anno. In arrivo nella prossima stagione estiva, il film sarà supervisionato da Eiichiro Oda e vedrà l'apparizione di tanti personaggi che non si vedevano da tempo, affiancati ad alcuni nuovi.

A poco più di due mesi dall'uscita ufficiale nei cinema nipponici, ONE PIECE: Stampede fa una nuova apparizione sotto forma di poster grazie all'autore del manga Eiichiro Oda. Il popolare mangaka ha infatti preparato un'illustrazione per il lungometraggio in arrivo il 9 agosto, che potete vedere nel tweet in calce condiviso da YonkouProductions.

Come si può vedere, oltre al logo fiammeggiante che campeggia nella metà bassa dell'illustrazione, c'è il capitano della ciurma protagonista di Cappello di Paglia, Monkey D. Rufy, affiancato da personaggi come Trafalgar Law, Sabo, Smoker e Buggy. In basso vediamo un nuovo primo piano dell'antagonista principale dell'opera, Bullet, ma soprattutto vediamo comparire due personaggi che finora erano rimasti sconosciuti: la bella imperatrice delle amazzoni Boa Hancock e l'ex membro della CP9, Rob Lucci.

Eiichiro Oda conferma quindi due nuove new entry in ONE PIECE: Stampede che vedrà naturalmente Zoro, Sanji e il resto della ciurma pirata, più le supernove e i nuovi personaggi di Buena Vista e Bullet. Il lungometraggio che vedrà al centro il festival dei pirati promette quindi tanti incontri e scontri tra pirati.