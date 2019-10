ONE PIECE: Stampede elenca tutti i doppiatori italiani, presenti anche Moneta e Iacono!

ONE PIECE: Stampede, l'anime Blockbuster di Eiichiro Oda, approderà in Italia il prossimo 24 ottobre e sarà visibile sia doppiato che in lingua originale. Casomai foste dei fautori del doppiaggio italiano, vi mostriamo qui di seguito i nomi di tutti i doppiatori che hanno preso parte al progetto, con tanto di personaggi interpretati.

Elenco Doppiatori

Mokey D. Luffy: Renato Novara

Roronoa Zoro: Patrizio Prata

Nami: Emanuela Pacotto

Usopp: Luca Bottale

Vinsmoke Sanji: Lorenzo Scattorin

TonyTony Chopper: Federica Valenti

Nico Robin: Patrizia Scianca

Franky: Riccardo Rovatti

Brook: Alessandro Zurla

Douglas Bullet: Roberto Draghetti

Buena Festa: Enrico Di Troia

Ann: Martina Tamburello

Donald Moderate: Roberto Stocchi

Sabo: Jacopo Calatroni

Buggy: Giorgio Bonino

Boa Hancock: Dania Cericola

Trafalgar D. Water Law: Ruggero Andreozzi

Smoker: Giovanni Battezzato

Rob Lucci e Mr. Three: Claudio Moneta

Crocodile: Stefano Albertini

Sengoku: Luca Semeraro

Drakul Mihawk : Gianluca Iacono

Monkey D. Garp: Pietro Ubaldi

Perona: Jenny De Cesarei

Sakazuki: Massimiliano Lotti

Foxy: Riccardo Peroni

Wapol: Mario Zucca

Scimmia Gialla: Roberto Accornero

Tigre Lilla: Stefano Mondini

Alvida: Lorella De Luca

Hina: Daniela Fava

Eustass Kid: Alessandro D’Errico

Tashigi: Gea Riva

Scratchmen Apoo: Francesco Orlando

Koby: Massimo Di Benedetto

Capone Bege: Luca Ghignone

Helmeppo: Gabriele Marchingiglio

Drake e Doberman: Paolo De Santis

Sentomaru: Federico Zanandrea

Basil Hawkins: Maurizio Trombini

Bonney: Renata Bertolas

Urouge: Matteo Brusamonti

Killer: Matteo Zanotti

Morgans: Diego Baldoin

Bartolomeo: Mosè Singh

Cavendish: Mattia Bressan

Brannew: Maurizio Merluzzo

Gol D. Roger: Vittorio Bestoso

Marshall D. Teach: Marco Balbi

Silvers Rayleigh: Antonio Paiola

Oltre ai soliti noti spiccano le presenze di Claudio Moneta, che interpreterà ben due personaggi, e di Gianluca Iacono, che ha prestato la sua voce a Drakul Mihawk. È stato inoltre confermato che il giovane Maurizio Merluzzo, la cui presenza fu ufficializzata circa una settimana fa, vestirà i panni di Brannew.

La lista è stata condivisa poche ore fa da Anime Factory, potete consultare il loro sito web cliccando sopra il link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Qualche voce che siete curiosi di sentire? Fatecelo sapere con un commento! Casomai foste dei nostalgici poi, vi ricordiamo che nella seconda edizione home video farà la sua comparsa anche Gigi Rosa, pronto a ricoprire ancora una volta i panni di Luffy.