ONE PIECE: Stampede, il film avrà una Light Novel!

ONE PIECE: Stampede, il nuovo film dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia, sbarcherà nei cinema giapponesi il prossimo 9 agosto. Nell'occasione dei vent'anni dell'anime però, le belle notizie sembrano veramente inarrestabili, ed ecco allora l'ennesima sorpresa: l'annuncio di una light novel ispirata al film.

Il romanzo, ispirato al lavoro di Atsuhiro Tomioka e Takashi Otsuka, sarà curato da Tatsuya Hamazaki, l'autore di I Cavalieri dello Zodiaco - Gigantomachia e Digimon Next. La data di pubblicazione è stata fissata in concomitanza con l'uscita del film: il 9 agosto 2019.

Per chi non lo sapesse inoltre, è stata recentemente rivelata la sinossi di ONE PIECE: Stampede, che a quanto sembra introdurrà un nuovo e originalissimo villain di nome Douglas Bullet. Possiamo quindi dedurre che anche la light novel tratterà la storia dell'ex membro della flotta di Gol D. Roger.

ONE PIECE: Stampede sarà la quattordicesima pellicola cinematografica dedicata alla saga, curata come al solito dai ragazzi di TOEI Animations. Dopo Dragon Ball Super: Broly dunque, sembrerebbe esserci un altro successo all'orizzonte per lo studio d'animazione giapponese.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati alla Light Novel? Fatecelo sapere nei commenti. Se siete fan dell'opera inoltre, non perdete l'occasione di dare un'occhiata alle figure esclusive del lungometraggio.