ONE PIECE: Stampede, il film collaborerà con l'azienda Puma e con Pikachu

ONE PIECE è indubbiamente un brand fortissimo in Giappone, considerato che ha alle spalle un Guinness dei Primati che lo vede come manga più venduto al mondo. Infatti, non c'è paese del globo che non conosca Monkey D. Rufy e la sua ciurma. La saga ora celebrerà anche l'arrivo di ONE PIECE: Stampede nei cinema, e Puma prende al balzo l'occasione.

L'account Twitter di Puma ha lanciato nella giornata di ieri 2 agosto un'immagine nera con alcune scritte bianche, che mettevano di fianco il logo storico dell'azienda a quello di ONE PIECE. Il tutto contornato da una scritta che reca la data venerdì 9 agosto 2019, ovvero il giorno in cui sarà proiettato per la prima volta il nuovo lungometraggio ONE PIECE: Stampede.

Non si conoscono ancora i dettagli della collaborazione, ma il franchise di ONE PIECE non è la prima volta che trova partner di così grosso calibro. Infatti, proprio pochi giorni fa, in occasione del ventiduesimo anniversario del manga di Eiichiro Oda, è stato lanciato un evento di collaborazione con Pokemon Go, senza contare poi la partnership col colosso UNIQLO, produttore di vestiti a basso costo molto in voga in Giappone.

Di cosa tratterà questa collaborazione che, prevedibilmente, avrà a che fare con ONE PIECE: Stampede?