ONE PIECE: Stampede, nel film Zoro combatterà contro Fujitora?

La TOEI Animation ci sta veramente dando dentro con i suoi progetti di animazione, iniziando a lavorare assiduamente sulla qualità dei proprio prodotti. ONE PIECE: Stampede si pone proprio come il prossimo cavallo di battaglia del franchise animato del sensei Eichiro Oda.

C'è veramente tanta carne al fuoco per l'attesissima nuova pellicola, un progetto animato che continua a mostrarsi sempre più ambizioso man mano che le notizie a riguardo confermano i dettagli più incredibili del lungometraggio. Il nuovo trailer del film, infatti, non ci ha svelato solamente l'immensa forza che pare avere Douglas, antagonista di Stampede, ma si è sommato ai recenti rumor che già da tempo navigavano in rete.

Stando a Murad, fervido appassionato di ONE PIECE, nel lungometraggio saranno presenti ben 200 personaggi, un record per un singolo film, che di certo non concluderà qui i momenti più salienti. Infatti, ci troveremo davanti a scontri epocali, non solo, dunque, come da titolo, Zoro contro Fujitora, ma anche Sanji avrà la sua parte durante suo confronto con Smoker. La ciliegina sulla torta non poteva, ovviamente, mancare, con Rufy, Law, Sabo, Buggy, Lucci, Smoker e Boa Hancock che combatteranno insieme. Una quantità di colpi di scena che faranno accapponare la pelle, oltre che a stupirci con un livello di animazioni che pare essere altissimo, degno del lavoro TOEI e della nuova linea guida dell'azienda nipponica. Staremo a vedere cosa ci rivelerà ONE PIECE: Stampede, nella speranza che Koch Media non distribuisca il film in una data troppo distante dal 9 agosto.

Vi invitiamo, a questo punto, a recuperare la sinossi del film ma, soprattutto, a lasciarci le vostre impressioni sulla prossima pellicola del franchise con un commento qua sotto.