ONE PIECE: Stampede, impariamo l'arte 'anime' grazie al regista!

ONE PIECE Stampede - Il film è stato un successo animato del 2019 e il Festival dei Pirati è un piacere per gli occhi. Infatti, la ciurma giunse in un posto 'magico': arricchito da padiglioni elegantissimi e dalla presenza di un ingente numero di pirati. Le recensioni di ONE PIECE: Stampede sono estremamente positive.

Ai lavori come regista del film vi era Takashi Otsuka, il quale si fa risentire per un progetto particolare. Otsuka ha preso a cuore le nuove generazioni di appassionati del mondo dell'animazione e per loro ha preparato un manga didattico: una grande occasione di scoperta, specialmente se ad insegnare vi è un professionista del calibro di Otsuka.

Il talentuoso regista di ONE PIECE: Stampede mette a disposizione i propri saperi pubblicando un nuovo manga che offre una spiegazione approfondita di tutti gli step che compongono il processo d'animazione. La guida è completa: dalle primissime bozze alla post-produzione. Il tweet in calce alla notizia ci mostra una locandina d'anteprima. Immediatamente balza all'occhio un simpatico avatar di Otsuka impegnato nell'insegnamento. Kanji e hiragana vari fanno da cornice di un estratto di bozza primordiale (storyboard) che compone la realizzazione di uno scontro. A fianco della striscia vi sono degli appunti utili per il processo e pure una palette di colori.

