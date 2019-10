ONE PIECE: Stampede, anche Gigi Rosa doppierà Luffy nell'edizione home video!

ONE PIECE: Stampede sta spopolando in tutto il mondo. Dopo una fantastica corsa nei cinema nipponici, il lungometraggio con protagonisti i membri della ciurma di Cappello di Paglia è sbarcato negli Stati Uniti, in Cina con alcune stupende locandine ed è in arrivo anche nel Bel Paese.

Proprio da noi, Koch Media si prepara a distribuire anche l'edizione per l'home video. Quest'oggi, tramite Anime Factory, Koch Media ha comunicato che nell'edizione italiana dell'home video di ONE PIECE: Stampede sarà presente non solo il doppiaggio di cui godremo al cinema (con Renato Novara presente in qualità di doppiatore ufficiale del nostro capitano), ma anche una seconda versione con un'alternativa "nostalgica" per la voce di Luffy.

L'aspirante Re dei Pirati infatti godrà di ben due voci nell'home video: la prima classica con Renato Novara, doppiatore che sta portando avanti perfettamente il ruolo ormai da anni, e la seconda dedicata ai fan che conobbero Luffy con la voce di Gigi Rosa.

Proprio Gigi Rosa ci comunica questa versione, che lo vedrà eccezionalmente nel ruolo di Monkey D. Luffy in una seconda opzione audio, tramite il video in calce proveniente dalla pagina Facebook di Anime Factory. In attesa che arrivi questa versione però, i fan potranno gustarsi la pellicola sul grande schermo, in arrivo nei cinema italiani dal 24 ottobre e con tante promozioni diverse dedicate a ONE PIECE Stampede.