ONE PIECE: Stampede, Luffy vs Bullet in un breve video anteprima

Oggi torniamo con una nuova e succulenta news su One Piece: Stampede, film uscito nella giornata di oggi nei cinema italiani. Più precisamente vi mostriamo un breve spezzone del film, perciò se non volete anticiparvi nulla, vi invitiamo a non procedere con la lettura.

Ieri vi avevamo mostrato in un articolo i 74 milioni di incassi globali che One Piece: Stampede fino a ora ha raggiunto, riuscendo a scalare le classifiche tra i film d'animazione giapponese più visti nella storia. Classifiche che sicuramente continuerà a risalire non appena verrà diffuso in tutti gli altri stati mancanti, tra questi l'America.

One Piece: Stampede vedrà la ciurma di Cappello di paglia prendere parte a un grosso evento chiamato Pirate Festival, in cui si scontreranno con tantissimi temibili pirati, tra questi vi è la figura di Bullet. Energumeno capace di controllare il metallo e che in passato ha anche militato nella ciurma di Gol D. Roger, il pirata più forte di tutti i tempi.

E proprio in questa breve clip della durata inferiore a un minuto, possiamo vedere Luffy darsele di santa ragione con Bullet. Come potete vedere dal video riportato in calce all'articolo e pubblicato dalla pagina Twitter ufficiale di One Piece, si vede il nostro protagonista nella modalità Gear Fourth e poi successivamente far uso anche della variante Snakeman che ha sfoggiato la prima volta contro Charlotte Katakuri, il secondo figlio maschio di Big Mom.

Cosa ne pensate del video in questione? Vi ha fatto venire ancora più voglia di andarlo a vedere al cinema? Aspettiamo i vostri commenti qui sotto.