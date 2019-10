ONE PIECE: Stampede, anche Maurizio Merluzzo si unisce al cast!

Anime Factory, a questo giro, sta veramente facendo le cose in grande, senza puntare al risparmio ma accentuando la qualità del prossimo lungometraggio legato al franchise di Eichiro Oda. ONE PIECE: Stampede, infatti, ha già già dato prova di un adattamento fedele all'originale, tramite anche l'ingaggio di alcuni dei migliori doppiatori italiani.

Che le voci nostrane siano tra le migliori dell'intero panorama mondiale non è poi una novità, in quanto il livello di doppiaggio raggiungibile dai nostri attori è sulla stessa linea d'onda della controparte nipponica. Senza scendere in quale adattamento sia migliore tra quello italiano e giapponese, è innegabile che la cura proposta per l'ultima pellicola di ONE PIECE superi le aspettative. Non per nulla, al fine di realizzare il miglior prodotto possibile, Anime Factory ha ingaggiato il traduttore ufficiale del manga, con alle spalle una lunga conoscenza della storia e della scrittura che caratterizza il franchise.

In più, l'azienda ha recentemente annunciato una piacevole partecipazione: Maurizio Merluzzo (Archer in Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works), famosissimo doppiatore e creatore di contenuti tramite l'internet, parteciperà a ONE PIECE: Stampede, presentandosi al pubblico tramite un simpatico video reperibile in calce alla notizia. Al momento, non ha riferito a quale personaggio presterà la voce, ma non ci resta che attendere la distribuzione ufficiale del film a partire dal prossimo 24 ottobre.

