ONE PIECE: Stampede, mostrati nuovi character design dal film

Eiichiro Oda è probabilmente uno dei mangaka più eclettici per quanto riguarda l'utilizzo di indumenti per i propri personaggi. Anche in ONE PIECE: Stampede, il film che celebrerà i venti anni dell'anime, i personaggi riceveranno vestiti completamente diversi da quelli usati abitualmente.

I primi character design in bassa risoluzione erano stati mostrati durante la Jump Festa. Ora, però, grazie a Spy, possiamo dare un'occhiata più approfondita a quali costumi indosseranno i pirati in ONE PIECE: Stampede.

L'insider ci mostra un leak proveniente dal numero di Weekly Shonen Jump che sarà ufficialmente messo in vendita il prossimo 7 gennaio. Nel tweet che potete vedere in calce, ci sono i 9 membri della ciurma di cappello di paglia con indosso abiti stravaganti e inusuali, tra cui spiccano il protagonista Rufy con l'enorme sacca che porta sulla schiena e il cyborg Franky, estremamente simile a un gladiatore.

Il nuovo lungometraggio dedicato all'universo di ONE PIECE arriverà nei cinema nipponici il prossimo 9 agosto e, per ora, non si hanno ulteriori dettagli se non che sarà un film per i venti anni dell'anime, partito nel 1999, e che il creatore della serie Eiichiro Oda sarà coinvolto nel progetto.