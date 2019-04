ONE PIECE: Stampede, mostrati altri personaggi che prenderanno parte al film

La Toei Animation sta mano mano svelando sempre più informazioni che riguardano il nuovo lungometraggio della saga piratesca, ONE PIECE: Stampede. Di poster con i protagonisti ne sono stati rivelati parecchi, ma sulla rivista Weekly Shonen Jump #22-23 sono stati pubblicati nuovi sketch e chi altri prenderà parte alla storia della pellicola.

Oltre i protagonisti della ciurma di Cappello di Paglia, sapevamo già che in ONE PIECE: Stampede sarebbero stati presenti personaggi come Buena Festa, Ann e Donald Moderate e naturalmente il nemico Douglas Bullet, ex membro della ciurma del Re dei Pirati Gol D. Roger. La rivista nipponica di Shueisha però ha rivelato che nel film saranno presenti anche tanti dei membri della Generazione Peggiore.

Nella locandina che potete vedere in calce, infatti, oltre a Trafalgar Law, di cui già si conosceva la presenza, appaiono anche altri pirati appartenenti al famoso gruppo delle Supernove, gli 11 pirati che avevano una taglia superiore a 100 milioni quando arrivati all'Arcipelago Sabaody. Grazie al nuovo poster, quindi, vengono confermate le presenze degli altri 9 membri del gruppo, oltre a quella di Sabo, Tashigi e Smoker, tutti con i propri nuovi design. Non c'è dubbio che il festival dei pirati organizzato da Buena Festa per ONE PIECE: Stampede sarà un evento di grande portata.