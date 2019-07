ONE PIECE: Stampede, ecco le nuove t-shirt prodotte da Uniqlo

Il capitano Monkey D. Rufy e la sua ciurma hanno da poco intrapreso un nuovo viaggio con il recente inizio del nuovo arco narrativo di Wanokuni, riguardo cui un fan ha fatto una scoperta importantissima sulla trama. Tuttavia, i pirati di Cappello di Paglia sono pronti a partire per una nuova avventura, con il nuovo film ONE PIECE: Stampede.

Come saprete il film vedrà la nostra banda di pirati partecipare al cosiddetto "Festival dei Pirati", un raduno che vede incontrarsi diversi membri della comunità dei pirati, mentre alcuni più spericolati tentano di scoprire un nuovo tesoro del leggendario Gol D. Roger.

Per celebrare l'arrivo della nuova pellicola, Uniqlo, la famosa azienda giapponese produttrice di abbigliamento per uomo, donna e bambino, ha prodotto una serie di bellissime t-shirt a tema. Nel post che potete trovare in calce alla notizia, è possibile ammirare le diverse magliette di ONE PIECE: Stampede, raffiguranti diversi personaggi come Monkey D. Rufy, Chopper e altri ancora.

Negli anni ci sono stati oltre una dozzina di film di ONE PIECE, che hanno messo i pirati di Cappello di Paglia in diversi scenari e battaglie epiche. Tuttavia, Stampede si preannuncia come uno dei più ricchi di azione.

Infine, ne approfittiamo per ricordarvi che ONE PIECE: Stampede avrà una light novel, mentre sembra che nel film Zoro combatterà contro Fujitora.