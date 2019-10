ONE PIECE: Stampede: il nuovo trailer in italiano, doppiaggio fedele all'originale?

A cavallo con la conclusione del doppiaggio italiano di ONE PIECE: Stampede, il nuovo lungometraggio del franchise torna a far parlare di sé con un nuovo spot promozionale. Il trailer in questione mostra un estratto più particolare dell'adattamento scelto per la pellicola che, inoltre, potrebbe accendere un interessante spunto di riflessione.

Quando si parla di doppiaggio italiano bisogna fare sempre attenzione, non soltanto perché le voci nostrane sono tra le migliori dell'intero panorama mondiale, ma anche perché i fan sono molto esigenti quando si tratta di adattamento e fedeltà al testo, ne sa qualcosa la pubblicazione di Neon Genesis Evangelion su Netflix.

Tuttavia, nell'ultimo trailer promozionale pubblicato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, notiamo un particolare dettaglio, ovvero che Usop, uno dei personaggi principali dell'opera, viene chiamato secondo la dettatura originale nipponica, lasciando intendere, e sperare, un certo tipo di attenzione alla fedeltà del testo. Se Anime Factory voglia dedicare alla nuova pellicola una cura non indifferente in termini di doppiaggio, di certo ne saremmo più che entusiasti. Dopotutto, il tanto blasonato adattamento è un fenomeno che non sempre rispetta i canonici originali dell'opera, poiché non è semplice rientrare nella sfera nostrana della cultura italiana. Vi ricordiamo, infine, che il film sarà disponibile al cinema a partire dal prossimo 24 ottobre.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo trailer accessibile tramite il link alla fonte? Fateci sapere che ne pensate con un commento qua sotto.