ONE PIECE: Stampede, Oda è contento del risultato finale del film

Oggi ONE PIECE: Stampede arriva nei cinema di tutto il Giappone, mentre in Italia dovremo aspettare ancora alcuni mesi. La produzione del film è proceduta a gonfie vele, mentre negli ultimi giorni, per aumentare la tensione dei fan, sono stati diffusi vari character trailer sui personaggi chiave della nuova avventura di Monkey D. Rufy.

Il creatore del manga di ONE PIECE, Eiichiro Oda, che ha partecipato nuovamente in modo attivo allo sviluppo del film, ha deciso di lasciare un messaggio ai fan parlando delle sue impressioni su ONE PIECE: Stampede. Tradotto da Library of Ohara, di cui potete leggere il tweet in calce, il messaggio sottolinea come Oda, insieme ai suoi conoscenti, non vede l'ora di poter assistere in prima persona alla storia del film nei cinema.

Secondo il mangaka, il film "È così bello! È fantastico!", menzionando poi come ci sia stato tanto lavoro in questi vent'anni, sia dietro le quinte che pubblicamente, e ciò ha permesso alla storia di inserire tanti personaggi di vario genere che collaboreranno con Rufy per battere il nuovo cattivo. Ancora Oda: "Siamo così eccitati! Ecco quello che hanno detto il produttore e il regista: abbiamo fatto un film che è una vera celebrazione della serie e fatta per i fan. Già. Incredibile!"

Sembra quindi che qualche giapponese potrà ritrovarsi al suo fianco Eiichiro Oda mentre vede il nuovo ONE PIECE: Stampede. La pellicola arriverà in Italia ad ottobre.