ONE PIECE: Stampede, le parole di Eiichiro Oda: "Superati i 5 miliardi di yen, grazie"

È ufficiale, Eiichiro Oda e il suo staff ce l'hanno fatta. ONE PIECE: Stampede è un successo, come confermano i 5 miliardi di yen guadagnati in Giappone in poco più di un mese. Per festeggiare, l'autore ha deciso di scrivere di proprio pugno la lettera visibile in calce, e di condividere con la community uno speciale video-ringraziamento.

La clip, lunga poco più di un minuto e visibile in cima all'articolo, mostra alcune scene tratte del film e ringrazia tutti gli spettatori che hanno contribuito a raggiungere questo incredibile risultato. Ad oggi ONE PIECE: Stampede si trova a circa 1,5 miliardi da ONE PIECE: Film Z, il lungometraggio più prolifico della saga. Con le nuove proiezioni internazionali ormai prossime al lancio però, l'opera dovrebbe riuscire ad accaparrarsi tranquillamente il primo posto.

Nella lettera invece, condivisa dal profilo Twitter ufficiale @Eiichiro_Staff e visibile in calce, l'autore ha scritto: "Abbiamo superato i 5 miliardi, e sto parlando del solo box office giapponese! E voi avete già visto Stampede?! Per chi l'ha visto, per chi ancora lo deve vedere, a settembre il film continuerà ad essere proiettato in più di 350 cinema! Salite a bordo con noi! Grazie mille regista Otsuka, e grazie mille a tutti voi per aver reso speciale il nostro ventesimo compleanno!".

ONE PIECE: Stampede arriverà in Italia il prossimo 24 ottobre ed ha da poco condiviso il primo trailer ufficiale doppiato. E voi andrete a vederlo al cinema? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!