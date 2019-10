ONE PIECE: Stampede sarà proiettato in anteprima in lingua originale!

L'ultimo lungometraggio del franchise di Eiichiro Oda,ONE PIECE: Stampede, arriverà preso in Italia. Il film ha ottenuto dei consensi universalmente positivi dalla critica, e Anime Factory ha deciso di lanciare un'iniziativa molto interessante per tutti i puristi del doppiaggio giapponese.

La pellicola, infatti, sarà proiettata in anteprima in lingua originale all'interno dei Cinema The Space che aderiranno all'iniziativa. L'appuntamento è fissato alle ore 20 del 23 ottobre, di seguito potete dare un'occhiata alle sale che lo ospiteranno:

The Space Cinema Parco De' Medici - Via Salvatore Rebecchini, 3, 00148 Roma

The Space Cinema Napoli - Viale Giochi del Mediterraneo, 80125

The Space Cinema Vimercate - Via Torri Bianche, 16, 20871 Vimercate MB

The Space Cinema Limena - Via Vincenzo Stefano Breda, 11, 35010 Limena PD

The Space Cinema Rozzano - Via Sandro Pertini, 20, 20089 Rozzano MI

Già da adesso è possibile acquistare i biglietti sia sul sito ufficiale sia sull'applicazione di The Space Cinema. Data la grande portata dei fan dell'opera di Oda, vi consigliamo di affrettarvi ad effettuare il vostro ordine per rientrare tra gli spettatori.

Ultimamente sono stati annunciati i doppiatori italiani di Usopp, Zoro e Brook in ONE PIECE: Stampede. Il lungometraggio arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 24 Ottobre, tuttavia sempre presso gli Space Cinema potrete assistere ad un'altra anteprima di ONE PIECE: Stampede che partirà il 21 Ottobre, questa volta con il doppiaggio italiano.