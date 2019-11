ONE PIECE: Stampede raggiunge la somma di 9,3 miliardi di yen incassati nel mondo

La notizia dell'arrivo di ONE PIECE: Stampede aveva già folgorato i fan nei mesi precedenti l'uscita, e ciò si è trasformato poi in effettivi biglietti staccati per la pellicola. Il dream team preparato da Eiichiro Oda ha conquistato tutto il Giappone, per poi passare a tutto il resto del mondo come con la Germania e l'Italia.

Oggi 9 novembre 2019 sono stati divulgati i nuovi dati di vendita di ONE PIECE: Stampede, e sono indubbiamente esaltanti. Il lungometraggio del franchise di ONE PIECE ha staccato biglietti per ben 5,5 miliardi di yen in Giappone, ovvero circa 45 milioni di euro, con quasi 4 miliardi di yen (orientativamente 35 milioni di euro) guadagnati nel resto del mondo.

Il totale sale a quindi a 9,3 miliardi di yen incassati, ovvero più o meno 80 milioni di euro. ONE PIECE: Stampede è arrivato nelle sale di Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Stati Uniti d'America, Canada, Francia, Germania e Italia.

Per lungo tempo primo in classifica, superando anche ONE PIECE: Gold, ONE PIECE: Stampede proseguirà nella sua proiezione programmata in tutto il mondo, continuando quindi a incassare e confermando di poter conquistare il box office. Recentemente è stato anche rivelato il contributo dato da Eiichiro Oda al film.