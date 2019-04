ONE PIECE: Stampede, rivelata la data di uscita ufficiale e i vestiti di alcuni personaggi

Le animazioni viste dai precedenti trailer promettono bene, pertanto in molti si domandano se il nuovo lungometraggio ONE PIECE: Stampede rivoluzionerà il franchise. Prima di scoprirlo, però, i fan dovranno aspettare ancora alcuni mesi considerata la data di uscita fissata per l'estate 2019. Ora però sappiamo esattamente quando arriverà nei cinema.

La nuova pellicola dedicata al mondo piratesco creato da Eiichiro Oda, ONE PIECE: Stampede, debutterà nelle sale cinematografiche nipponiche il 9 agosto 2019. Naturalmente sorgono domande sulla possibilità di vederlo anche in Italia, magari duplicando gli eventi recenti di Dragon Ball Super: Broly e My Hero Academia: Two Heroes. In attesa che giungano novità su questo fronte, però, intanto vengono mostrate nuove immagini sui personaggi.

Alcuni giorni fa, in una scan di bassa qualità proveniente da Weekly Shonen Jump, erano stati mostrati alcuni dei personaggi che faranno la loro apparizione nel film ONE PIECE: Stampede. Stavolta sono stati pubblicati sketch dei suddetti personaggi ma in alta qualità e a figura intera, dandoci modo di dare uno sguardo approfondito agli abbigliamenti originali e colorati che saranno introdotti appositamente per la nuova storia. Nel secondo tweet in calce potete infatti vedere, in tre immagini separate, il ritorno di tutte le supernove come non accadeva dall'Arcipelago Sabaody, più personaggi come Sabo, Smoker e Tashigi.

Qual è il personaggio che più attendete di rivedere in ONE PIECE: Stampede?