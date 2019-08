One Piece: Stampede, Rufy e Chopper appaiono in un episodio di Kami-Usagi Rope

Nel corso di queste ultime ore è stato pubblicato un nuovo e particolare episodio di un’apprezzata serie anime nipponica conosciuta come Kami-Usagi Rope che ha saputo catalizzare l’attenzione del pubblico per l’inaspettata comparsa di Rufy e Chopper.

L’episodio crossover s’intitola infatti Sagase! Kaizoku Banpaku" (Let's Find It! The Pirate Expo) e rappresenta una forma di promozione nei confronti di One Piece: Stampede, ultima pellicola del franchise recentemente giunta nelle sale nipponiche e rivelatasi capace di conquistare i fan. Secondo quanto annunciato, la puntata speciale vede Rufy interpretato da Mayumi Tanaka e Chopper doppiato da Ikue Otani. Qui di seguito potete visionare la sinossi della produzione:

"Il Festival dei Pirati è la più grande fiera al mondo dedicata ai pirati, realizzata da pirati e pensata per i pirati. Luffy e alcuni dei più famosi pirati del globo sono stati invitati da Buena Festa, conosciuto anche come il Signore delle Festività. Al loro arrivo, quello che gli si para innanzi è un luogo pieno di splendide e sfarzose decorazioni, con le strade stracolme d'efferati pirati, compresi quelli della Peggior Generazione."

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda che dal 18 luglio 1997 è stato serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli anche in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre dello stesso anno. L'edizione italiana è curata da Star Comics, con pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi a partire dal 1º luglio 2001.

L'enorme successo ottenuto dall'opera in tutto il mondo ha successivamente portato a un adattamento anime prodotto da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L'edizione italiana è invece edita da Merak Film ed è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Toei Animation ha prodotto inoltre 11 diversi special televisivi, 13 film anime - cui bisogna ora aggiungere Stampede -, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV, senza ovviamente dimenticare la produzione fuori scala in termini di merchandise, tra videogiochi, gadget, vestiario, giocattoli e molto altro ancora.