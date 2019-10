ONE PIECE: Stampede, gli spettacolari poster dell'edizione cinese del film!

L'edizione italiana di ONE PIECE: Stampede sta ricevendo una cura non indifferente da Anime Factory. L'etichetta legata all'animazione di Koch Media, infatti, sta adottando una fedeltà al testo molto originale che valorizzi ottimamente il franchise. Il nostro, tuttavia, non è l'unico Paese a curare tanto nei dettagli la propria edizione cinematografica.

La Cina è una fonte di guadagno molto importante per il franchise, ma nonostante questo vuole fare le cose in grande per la propria distribuzione. Per l'occasione il team presso TOEI Animation ha dedicato al Paese del Dragone alcune locandine promozionali ufficiali, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia. Le immagini in questione hanno fatto impazzire i fan, che non si aspettavano unicamente per una sola nazione dei poster tanto spettacolari e ispirati alla cultura orientale.

In ogni caso, l'appuntamento nostrano per ONE PIECE: Stampede è fissato al prossimo 24 ottobre, con una sola settimana a separarci dalla distribuzione italiana del film. Anime Factory, per non farci mancare nulla, ha ingaggiato il traduttore ufficiale di ONE PIECE per ricercare nel testo una fedeltà mai ammirata prima ad ora nel franchise. Al contrario degli eventi speciali, Stampede seguirà una normale proiezione al cinema, senza limiti di date imminenti nel quale dedicarsi alla visione della pellicola.

E voi, invece, cosa ne pensate delle splendide illustrazioni dedicate per l'edizione cinese del lungometraggio? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto, ma non prima di aver letto il nostro speciale di approfondimento sul film che potrebbe rivoluzionare il franchise, grazie a una speciale cura promossa da TOEI che segue il filone visivo già iniziato con Dragon Ball Super: Broly.