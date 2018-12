ONE PIECE: STAMPEDE, spuntano i primi character design dei protagonisti!

ONE PIECE: STAMPEDE sarà il nuovo film del franchise creato da Eiichiro Oda e debutterà in Giappone nel corso del prossimo anno (in Italia, a quanto pare, sarà distribuito da Koch Media e Anime Factory). A parte il teaser trailer, però, non abbiamo ancora visto immagini del film. Le cose stanno per cambiare: ecco i primi character design ufficiali.

L'immagine è stata diffusa in Rete in queste ultime ore e, grazie a Twitter, sta rapidamente facendo il giro della Rete per mostrarsi a tutti i fan del prossimo lungometraggio di animazione ispirato alle gesta dei Pirati di Cappello di Paglia. Non c'è da stupirsi, in effetti: proprio in queste ore si sta svolgendo la Jump Festa 2019 e nella giornata odierna tocca effettivamente al panel di ONE PIECE, che ha già riservato qualche novità agli appassionati.

In basso potete ammirare i character design ufficiali che Eiichiro Oda in persona ha concepito per i protagonisti di ONE PIECE: STAMPEDE. Come potete vedere, in linea con tutte le ultime produzioni cinematografica, ciascuno degli eroi appartenenti alla ciurma dei Mugiwara indosserà un outfit peculiare e concepito esclusivamente per l'occasione, a scapito dei consueti abiti che i nostri pirati preferiti indossano nel corso delle loro avventure nell'opera principale.

Ricordiamo che la data di uscita giapponese del film è fissata per il 9 agosto 2019. Ancora non conosciamo il lancio italiano, che potrebbe avvenire in ogni caso entro la fine del prossimo anno.