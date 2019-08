ONE PIECE: Stampede, nello staff ci sono animatori provenienti da Dragon Ball Super

Mancano solo tre giorni all'arrivo di ONE PIECE: Stampede nei cinema del Paese del Sol Levante, e i fan di tutto il globo delle avventure piratesche di Monkey D Rufy non vedono l'ora di scoprire cosa sia stato preparato. La trama fa presagire già scontri con i fiocchi e colpi di scena, considerata la caterva di personaggi presenti nel nuovo film.

Ma non sono solo le trame e sotto trame o i personaggi a interessare, considerato che un film deve avere anche un reparto d'animazione con i fiocchi. Sembra sia quello che hanno preparato per ONE PIECE: Stampede, considerati i nomi che sono presenti nello staff. Dopo aver rinnovato la direzione dell'anime di ONE PIECE, sembra che la Toei Animation abbia voluto inserire nomi importanti anche per questo lungometraggio che servirà per festeggiare i 20 anni dell'anime.

Il regista Takashi Otsuka ha rivelato che avrà come assistenti Masato Mitsuka e Ryota Nakamura, i quali saranno affiancati, alla supervisione e all'animazione di ONE PIECE: Stampede, altri nomi importanti: Masayuki Sato, Masayuki Takagi, Kumi Nakajou, Yuya Takahashi, Ryo Onishi, Akihiro Ota, Naoki Tate e Midori Matsuda.

Gli appassionati riconosceranno il nome di Midori Matsuda, attualmente al lavoro come character designer di ONE PIECE per l'arco di Wanokuni, così come Yuya Takahashi, che ha lavorato su Dragon Ball Super, e Naoki Tate.

ONE PIECE: Stampede arriverà il 9 agosto nei cinema e la sua uscita è stata promossa anche dal nuovo numero di ONE PIECE Magazine.