ONE PIECE: Stampede supera ONE PIECE Gold nei primi quattro giorni di programmazione

Non poteva essere altrimenti, ma i tanti personaggi di spicco di ONE PIECE: Stampede hanno avuto ottimi risultati. Infatti, al botteghino nipponico, il nuovo film del franchise ha ottenuto ottimi incassi raggiungendo quasi due miliardi di yen in cinque giorni di programmazione. Vediamo i risultati a confronto con i precedenti film di ONE PIECE.

Tre anni fa fu proiettato in Giappone il tredicesimo film della saga di ONE PIECE, ONE PIECE Gold. Questo fu distribuito in 344 cinema e 739 sale, il numero più alto nella storia del cinema fino al 2016, e incassò nei primi quattro giorni 1.516.450.600 yen a fronte di 1.088.166 biglietti venduti.

Il 9 agosto 2019 invece è arrivato in Giappone ONE PIECE: Stampede, proiettato in ben 352 cinema con 429 sale, quest'ultimo valore nettamente inferiore rispetto a Gold. Il primo giorno, Stampede ha staccato 478.528 biglietti, circa il 25% in meno rispetto a Gold, anche se qui entra in gioco il giorno in cui è arrivato nei cinema, venerdì per Stampede e sabato per Gold.

Il risultato infatti è stato ribaltato durante il finesettimana, con Stampede che ha incassato circa il 108,4% di Gold. Secondo gli analisti e grazie anche alle continue recensioni positive, ONE PIECE: Stampede potrebbe raggiungere i cinque miliardi di yen a fine corsa, ovvero circa 40 milioni di euro. Intanto, continuano a uscire dettagli sulla trama di ONE PIECE: Stampede.