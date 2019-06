ONE PIECE: Stampede, svelata la sinossi del nuovo film!

Manca sempre meno all'uscita di ONE PIECE: Stampede e, da appassionati quali siamo, non stiamo più nella pelle di scoprire e conoscere i dettagli del film che mostreranno le gesta di un membro della ciurma del misterioso Gol D. Roger, ovvero il temibile Douglas, nuovo nemico dei nostri eroi.

Il 14° lungometraggio legato alla mitologia di ONE PIECE debutterà il 9 agosto presso i cinema nipponici, dando il via ufficiale a quella parabola rivoluzionaria che TOEI Animation ci ha promesso negli ultimi mesi. La produzione dietro la pellicola sembra avere tutte le intenzioni di rilasciare un progetto sensazionale che possa coinvolgere i fan allo stesso modo dell'immortale Dragon Ball Super: Broly, nuovo caposaldo dello studio di animazione nipponico, presentando un poster promozionale disegnato direttamente da Eichiro Oda in persona.

Nelle ultime settimane, dunque, il web è andato a caccia di informazioni su Douglas, nuovo e principale antagonista del film, l'ex Marine ed ex membro della ciurma del Re dei Pirati. Le aspettative già alle stelle, dunque, si moltiplicano con l'arrivo della sinossi di OP: Stampede che non potevamo non riportarvi:

"Il nemico che affrontano le più grandi forze unite è "Il fuggitivo più pericoloso di tutta la storia!" Il CP-0, i Pirati (tra cui Law e Rufy), la Marina e persino l'Armata Rivoluzionaria saranno al centro dei giochi. Douglas Bullet era un soldato da giovane che, a seguito di un incidente, lo costrinse a ritirarsi. Dopo il suo incontro con Roger e reclutato nella sua ciurma, iniziò a tenere di più alla sua vita finché la morte del Pirata cambiò il suo destino..."

La storia, dunque, racconterà anche del misterioso passato di Douglas, magari portandoci al passato con un delizioso flashback dedicato a Gol D. Roger, nella speranza che riesca a raccontare avvenimenti interessanti che rispondano ad alcune delle domande riguardanti il misterioso Re dei Pirati. Teniamo le dita incrociate circa il possibile arrivo del film anche nel nostro Paese e, ovviamente, vi terremo aggiornati su ogni possibile novità.