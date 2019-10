ONE PIECE: Stampede, svelati alcuni doppiatori italiani del film!

La stagione autunnale dell'animazione si prepara a stupire il pubblico italiano con la prima proiezione al cinema del nuovo lungometraggio legato al franchise di Eichiro Oda, ONE PIECE: Stampede. Con la conclusione del doppiaggio del film, inoltre, scopriamo alcune delle nuovi voci, tra qui quella inedita di Douglas Bullet.

L'ultimo progetto cinematografico realizzato da TOEI Animation è il risultato di uno straordinario successo al botteghino, oltre 5 miliardi di yen (42 milioni di euro) riscossi durante la proiezione nipponica del film, un traguardo del tutto nuovo per l'ambizioso studio di animazione. La prossima fermata per ONE PIECE: Stampede è il nostro Paese, con il debutto del film fissato al 24 ottobre.

Per l'occasione, Anime Factory ha rivelato tramite un comunicato stampa alcune delle nuove voci che parteciperanno al progetto, tra cui il villain del lungometraggio, Douglas Bullet. La voce dell'ex membro della ciurma di Gol D. Roger, infatti, sarà affidata a Roberto Draghetti (Yugo Tennouji di Steins;Gate), mentre Buena Festa a Enrico di Troia (Lionel Luthor in Smallville). Renato Novara, invece, continuerà a prestare la sua voce a Rufy ancora una volta, insieme al cast della serie che, salvo imprevisti, dovrebbe essere confermato. Ma a proposito del doppiaggio italiano, avete visto il nuovo trailer di ONE PIECE: Stampede?

