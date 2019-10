ONE PIECE: Stampede, svelato il doppiatore italiano di Bullet

Ormai One Piece ha raggiunto una tale fama da essere conosciuto in tutto il mondo, da appassionati, come da non. È diventato nel tempo il simbolo di una generazione, l'essenza del Giappone e della cultura giapponese all'estero. Ovviamente una tale fama ha dato vita a moltissimi prodotti.

Dal manga si è tratto un anime e poi sono stati prodotti anche moltissimi lungometraggi sulla serie. E proprio di un film parleremo oggi, più nello specifico di One Piece: Stampede che a breve uscirà anche nei nostri cinema.

Proprio in merito all'uscita nelle sale italiane, vi annunciamo che la pagina Facebook di Anime Factory ha diffuso il nome del doppiatore di Bullet, l'omone in grado di manipolare il metallo. Come potete vedere in calce all'articolo, sarà Roberto Draghetti a prestare la voce al personaggio del mondo creato dal maestro Oda. Sarà lui che riempirà col suo parlare le sale il 24 ottobre al cinema.

Qualche giorno fa vi avevamo anche detto come Maurizio Merluzzo fosse stato scelto tra i doppiatori di One Piece: Stampede, a completare un cast di tutto rispetto. Adesso non ci resta che attendere il giorno d'uscita al cinema per goderci questa nuova avventura tra mari popolati da pirati, rivoluzionari e soldati della marina, sperando anche che la traduzione italiana abbia mantenuto fede alla versione originale giapponese.

Voi sarete al cinema il 24 ottombre? Fatecelo sapere nei commenti.