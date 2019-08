ONE PIECE: Stampede, nei trailer arrivano Rob Lucci e Smoker

La pagina ufficiale Twitter di ONE PIECE: Stampede è in fermento, considerato che il lungometraggio, il quattordicesimo del franchise, sta per colpire i box office nipponici. Manca infatti poco all'arrivo nei cinema, programmato per il 9 agosto, e ciò ha portato i produttori a creare i relativi character trailer che facciano da conto alla rovescia.

Partendo da alcuni giorni fa, la pagina Twitter ufficiale di ONE PIECE: Stampede ha pubblicato alcuni trailer che danno un'idea di ciò che vedremo nel film. A una settimana di distanza però, lo staff ha anche iniziato a pubblicare i character trailer ufficiali.

Il primo di questi è arrivato il 2 agosto e ha visto come protagonista Rob Lucci. L'ex membro della CP-9 tornerà dopo tantissimi anni nella serie, mostrandosi con un abito bianco e la sua nota forma da leopardo e in compagnia del piccione Hattori, anche lui vestito di tutto punto.

Il secondo character trailer è invece dedicato al vice ammiraglio della Marina Smoker, pubblicato il 3 agosto. Nei brevi secondi di clip in cui appare, il difensore della giustizia mette in mostra tutte le sue capacità col Frutto del Diavolo Moku Moku no Mi.

ONE PIECE: Stampede è la nuova pellicola dedicata al mondo di ONE PIECE e servirà anche per celebrare i venti anni della serie animata. Un altro character trailer pubblicato è dedicato a Boa Hancock.