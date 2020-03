ONE PIECE: Stampede è un trionfo: Eiichiro Oda festeggia i 10 miliardi di yen

Nell'ultimo periodo, le creazioni di casa TOEI Animation stanno riscuotendo parecchio clamore al botteghino, grazie a una serie di lungometraggi che hanno rivitalizzato due dei franchise più cari alla community del Sol Levante. L'ultimo di essi, ONE PIECE: Stampede, a distanza di mesi dal suo debutto, ha macinato record su record.

Con l'avvicinarsi dell'edizione home video, prevista il 29 marzo, lo staff ha tirato un po' le somme sulle cifre finali riscosse dalla pellicola nei box office di tutto il mondo. Il risultato è culminato nella spaventosa cifra monstre di 10 miliardi di yen incassati (oltre 83 milioni di euro), raggiunti anche grazie alla proposta cinematografica in lingua araba.

Lo straordinario incasso ha colpito anche il sensei, Eiichiro Oda, che ne ha approfittato per festeggiare l'ennesimo traguardo del franchise tramite un'illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui ringrazia tutti gli spettatori che si sono recati al cinema a supportare l'ultimo film della saga, ONE PIECE: Stampede. Vi ricordiamo, inoltre, che è disponibile sul nostro sito uno speciale di approfondimento dove analizziamo con cura il rapporto tra Oda e Stampede, per verificare se il successo del lungometraggio sia soprattutto merito del coinvolgimento del suo mitico autore.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo ennesimo record, ve l'aspettavate dopo Dragon Ball Super: Broly? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.