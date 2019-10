ONE PIECE: Stampede e UCI Cinemas si uniscono per alcuni ricchi eventi a tema

Come sicuramente saprete, la nuova pellicola animata dedicata al manga concretizzatosi grazie al lavoro di Eiichirō Oda, intitolata ONE PIECE: Stampede, è oramai finalmente in dirittura d'arrivo anche nelle sale cinematografiche italiane.

Al fine di festeggiare l'occasione, varie catene di multisale cinematografiche si stanno lanciando in apprezzatissime idee pensate per invogliare ancor di più gli spettatori ad andarsi a godere la pellicola al cinema. Ebbene, dopo le interessanti novità annunciate da The Space Cinema, è ora il turno di UCI Cinemas, con la compagnia che ha infatti rilasciato un comunicato ufficiale per presentare al pubblico un'interessante promozione che farà sicuramente la gioia di molti fan del franchise che non vedono l'ora di visionare l'opera animata.

Andando più nello specifico, è stato svelato che UCI Cinemas si lancerà in una serie d'anteprime esclusive dedicate alla pellicola. Il film, infatti, è attualmente atteso nelle sale italiane per questo 24 ottobre 2019 con distribuzione ad opera di Anime Factory, il tutto con etichetta Koch Media, ma il 21, 22 e 23 ottobre tutti gli appassionati della ciurma di pirati più famosa al mondo potranno visionare in anteprima la pellicola negli UCI Cinemas di Milano Bicocca, Roma Est e Napoli Casoria.

La società non ha però preparato delle semplici proiezioni, preferendo piuttosto dar forma a dei veri e propri eventi, al punto tale che in tutte e tre le occasioni saranno presenti alcuni dei doppiatori italiani che hanno lavorato al film. Inoltre, una volta acquistato un biglietto - indipendentemente dal cinema - riceveranno in regalo 1 kit contenente 10 card raffiguranti alcuni dei volti più noti di One Piece e che potranno essere autografate direttamente dai doppiatori che hanno prestato le proprie voci per la banda di Cappello di Paglia.

Come se ciò non fosse abbastanza, registrando il biglietto del film attraverso i canali di vendita UCI, sarà possibile ottenere uno dei 3 kit regalo contenenti un volume dell’edizione speciale della serie realizzata in occasione del ventesimo anniversario, un volume One Piece Quiz Book, un Funko POP a tema One Piece e una giacca. Infine, UCI Cinemas ha indetto anche un concorso - iniziato l'11 ottobre e la cui conclusione è stata fissata al 14 novembre - in cui sarà necessario collegarsi al sito onepiecestampede.ucicinemas.it e caricare una foto con indosso gli indumenti del vostro personaggio preferito di One Piece. Alla fine, colui il quale avrà pubblicato l’immagine più votata otterrà un voucher per la realizzazione di un tatuaggio ispirato all'universo di One Piece presso lo studio Ligera Ink Tattoo.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra anteprima dedicata a ONE PIECE: Stampede.