ONE PIECE: Stampede vende più in Italia che in Germania, quasi raggiunta la Francia!

Nel corso della giornata di ieri Koch Media ha condiviso un'interessante statistica sui suoi profili social, rivelando a tutti i fan di ONE PIECE il numero di biglietti mancanti per raggiungere gli incassi al botteghino di Germania e Francia. Oggi, neanche 24 ore dopo il post, l'Italia ha sorpassato la Germania registrando altri 6000 ingressi.

Anime Factory, l'etichetta di Koch Media in carica della distribuzione del film, ha quindi condiviso una seconda immagine in cui ha svelato il numero aggiornato di biglietti da vendere per superare i cugini francesi. Attualmente l'Italia si trova sotto di circa 28,000 ingressi, con 59,426 biglietti venduti contro gli 86,948 della Francia.

In patria come nel mondo, la serie di ONE PIECE sta facendo registrare incassi da record. Nei recenti report finanziari condivisi da Toei Animation ad esempio, è stato svelato che la serie è attualmente la seconda più redditizia, subito sotto quella di Dragon Ball. ONE PIECE: Stampede poi, l'ultima trasposizione cinematografica di Eiichiro Oda, ha da poco sfiorato i 7 miliardi di yen di incasso totale rivelandosi un successo stellare.

