ONE PIECE: Stampede vola in Italia, quasi raggiunti gli spettatori di Germania e Francia!

ONE PIECE: Stampede è ormai un successo, con più di 7 miliardi di yen incassati in tutto il mondo dal 9 agosto 2019 ad oggi. Recentemente l'opera di Eiichiro Oda è approdata anche nei cinema italiani, dove ha registrato un'affluenza più che positiva con circa 160,000 euro di incasso nel solo giorno di uscita. Ma non è tutto.

Anime Factory infatti, l'etichetta di Koch Media in carica della distribuzione del film nella nostra penisola, ha appena informato i fan pubblicando un post sui social e dichiarando che grazie a questi incredibili numeri abbiamo quasi raggiunto il numero di spettatori di Francia e Germania.

Come potete vedere in calce, attualmente ci mancano 1879 presenze per superare la Germania e 33,335 presenze per sorpassare i cugini francesi. Nonostante si tratti di un'impresa piuttosto difficile, è tutt'altro che impossibile raggiungere la prima posizione, visto che ONE PIECE: Stampede rimarrà disponibile nella maggior parte dei cinema italiani fino alla fine di ottobre.

Vi ricordiamo che l'opera di Oda ha recentemente conquistato il primo posto nella classifica dei film più redditizi legati alla serie, superando ONE PIECE: Film Z e stabilendo interessanti record di vendita per Toei Animation. Vi consigliamo quindi di non perdere l'occasione per gustarvelo al cinema.

