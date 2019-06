ONE PIECE: Stampede, WANIMA si occuperà della theme song

Con ben vent'anni raggiunti, l'anime di ONE PIECE è uno dei più longevi di sempre. Il mondo creato da Eiichiro Oda inoltre continua ad ampliarsi grazie al nuovo lungometraggio che arriverà in Giappone la prossima estate, ONE PIECE: Stampede che già promette scontri con i fiocchi e il ritorno di tanti personaggi amati.

Infatti, non c'è nulla di meglio se non festeggiare l'anniversario con uno scontro tra Monkey D. Rufy detto Cappello di Paglia e uno dei membri della ciurma del vecchio Re dei Pirati. La sinossi di ONE PIECE: Stampede promette già bene, e tutta la forza del film ora sarà sostenuta anche dalla musica.

Oggi è stato annunciato ONE PIECE: Stampede vedrà la partecipazione di WANIMA, gruppo punk rock nipponico formato da tre membri che si occuperà della realizzazione della theme song della pellicola. Il titolo della nuova canzone sarà "GONG" e debutterà insieme al film il 9 agosto 2019.

ONE PIECE: Stampede è il nuovo lungometraggio dedicato al mondo creato da Eiichiro Oda nel 1997 e vedrà nel ruolo di antagonista principale Douglas Bullet, un ex soldato che si unì alla ciurma di Gol D. Roger e che fu profondamente cambiato dalla morte di quest'ultimo.