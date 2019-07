ONE PIECE: Star Comics annuncia la data di uscita del volume numero 91

Continuano le interminabili avventure di Rufy e della sua ciurma, dopo le nostre anticipazioni sul capitolo 949 di ONE PIECE, abbiamo importanti novità per i fan italiani dell'opera di Eiichiro Oda: la casa editrice Star Comics ha annunciato quando sarà disponibile il numero 91 del manga.

L'attesa è quasi conclusa: il volume uscirà nelle fumetterie e su Amazon il prossimo 31 luglio, arrivando invece in libreria il 28 agosto. Continua l'emozionante storia di Zoro e degli altri pirati di Cappello di Paglia: mentre l'Assemblea Mondiale a Marijoa sta per iniziare, scopriremo cosa è successo alla ciurma di Rufy, il cui capitano si trova in compagnia di una misteriosa ragazzina. Come al solito, il prezzo del manga sarà di 4,30€ e si intitolerà "Avventura nella terra dei samurai".

Ricordiamo che dal 24 ottobre i fan italiani potranno gustare il film di animazione ONE PIECE: Stampede al cinema, creato per i festeggiamenti dei venti anni di pubblicazione del manga di Eiichiro Oda. Il famoso arco narrativo di Wano è iniziato anche nelle nuove puntate dell'anime, presentandosi con un'inedita veste tecnica, che siamo sicuri farà impazzire tutti gli appassionati.

Se non lo avete ancora letto, vi consigliamo la nostra anteprima del numero 90 di ONE PIECE, opera vincitrice di un Guinness dei Primati per il maggior numero di copie vendute al mondo.