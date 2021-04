ONE PIECE: Star Comics celebra il manga, i Volumi 98 e 99 in Italia in edizione speciale

Edizioni Star Comics si prepara a festeggiare il 20° anniversario dall'arrivo in Italia del manga di ONE PIECE, il capolavoro di Eiichiro Oda attualmente in corsa con oltre 480 milioni di copie in circolazione. Per l'occasione, l'editore ha annunciato l'iniziativa ONE PIECE: Road to 100, con diverse sorprese per i fan della saga.

L'iniziativa vuole festeggiare "l'anno dei record" del manga, che lo scorso 3 gennaio ha pubblicato il capitolo numero 1000 e che ora si prepara al lancio del Volume 100. Due traguardi eccezionali, che Star Comics ha deciso di celebrare nel migliore dei modi.

Per iniziare, l'editore perugino ha annunciato che la "Road To 100" prenderà il via il 1° giugno con la pubblicazione del Volume 98, e proseguirà a novembre con la pubblicazione del Volume 99, dove sarà contenuto, tra l’altro, il capitolo 1000 in italiano. Entrambi i volumi saranno disponibili in una versione speciale denominata "Limited Edition", volta a celebrare l’ormai imminente tripla cifra.

La Limited Edition sarà caratterizzata da sovraccoperta trasparente in pvc e maxi-poster in allegato. Le cover di questi due volumi potranno essere accostate l’una all'altra formando un'unica immagine, e lo stesso avverrà con i due poster. I volumi in versione Limited saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online, mentre l’edizione regolare sarà acquistabile anche in edicola.

Le sorprese comunque non sono finite qui, visto che Star Comics ha affermato che tante novità legate al Volume 100 saranno rivelate nei prossimi mesi. In attesa di scoprire di cosa si tratta, fateci sapere nei commenti cosa ve ne pare di questa edizione, e se non l'avete ancora fatto non perdete l'occasione per dare un'occhiata ai nuovi annunci degli Star Days 2021.