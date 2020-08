ONE PIECE: una star di Riverdale omaggia la serie durante un servizio fotografico

Recentemente abbiamo parlato del capitolo 986 di ONE PIECE, l'ultima uscita del celebre manga di Eichiiro Oda. L'opera, ormai famosa in tutto il mondo, ha una fan base incredibilmente ampia, che spazia da lettori molto giovani a veterani appassionati sin dall'inizio: in questo contesto troviamo anche una star di Riverdale, il giovane Cole Sprouse.

Casomai non foste familiari con il personaggio, vi ricordiamo che Cole Sprouse è un attore statunitense di origini italiane, celebre per aver interpretato Cody Martin in Zack e Cody al Grand Hotel e - più recentemente - Jughead Jones nella serie tv Riverdale. Il successo dell'attore è facilmente intuibile osservando il numero di follower su Instagram, superiore ai 32.5 milioni.

Come potrete intuire osservando la sua foto profilo, Sprouse ha sempre avuto una grande passione per gli anime, e recentemente ha deciso di citare uno dei suoi preferiti durante un servizio fotografico. Come potete osservare in calce, in uno degli scatti effettuati dal fotografo Damon Baker è presente un omaggio a Sanji, iconico personaggio di ONE PIECE.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi per l'ennesima volta che pochi giorni fa è statoannunciato l'arco finale di ONE PIECE, pronto ad iniziare subito dopo la conclusione degli eventi della Saga di Wano.