ONE PIECE è stato il manga più venduto in Giappone negli ultimi 12 mesi

Sin dal suo esordio, avvenuto ormai nel lontano luglio del 1997, il manga di ONE PIECE scritto e disegnato dal sensei Eiichiro Oda ha continuato a battere un record dopo l’altro, scalando rapidamente la classifica dei fumetti più venduti del globo.

Secondo quanto segnalato su Twitter dall’accurata fonte d’informazione YonkouProductions, che da tanti anni ormai segue molto da vicino l’universo di ONE PIECE, il fumetto di Eiichiro Oda è stato ancora una volta il manga più letto dell’anno, almeno per quel che concerne il solo territorio nipponico.

Di seguito vi proponiamo infatti la classifica dei 10 manga più venduti in Giappone tra novembre 2017 e novembre 2018, riportando accanto ai titoli delle varie opere anche il numero di copie vendute negli ultimi dodici mesi.

ONE PIECE - 8,113,317 My Hero Academia - 6,718,185 L'Attacco dei Giganti - 5,235,963 Slam Dunk - 5,214,085 Haikyu!! - 5,030,624 Kingdom - 4,970,171 The Seven Deadly Sins - 4,867,680 The Promised Neverland - 4,246,955 That Time I Got Reincarnated as a Slime - 3,460,066 Tokyo Ghoul:re - 3,267,843

Ancora una volta ONE PIECE siede dunque sul trono destinato al manga più venduto del Giappone, mentre My Hero Academia lo segue con una differenza di copie vendute quasi pari a un milione e mezzo in meno.



Per quanto riguarda il resto della classifica, non ci sorprende affatto la presenza di opere del calibro de L’Attacco dei Giganti, The Seven Deadly Sins, The Promised Neverland e Tokyo Ghoul:re, ma l’assenza di Boruto: Naruto Next Generations la dice lunga sulla differenza - quantomeno in termini di popolarità - fra l'indimenticabile Naruto ed il suo sequel diretto, non trovate anche voi?

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete contenti della popolarità di cui ONE PIECE e Eiichiro Oda hanno sempre goduto?