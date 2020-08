ONE PIECE: la statua di Luffy porta guadagni record alla prefettura di Kumamoto

Eiichiro Oda è il mangaka che ha dato vita a ONE PIECE. L'autore è nato a Kumamoto, capoluogo dell'omonima prefettura giapponese e inevitabilmente il luogo di nascita è stato legato anche al suo manga. E infatti negli scorsi mesi c'è stato un progetto che ha portato la statua di Luffy e di altri personaggi di ONE PIECE nella prefettura.

Dopo questi mesi in cui è stata un punto turistico, una ricerca effettuata da un gruppo di studenti dell'università Shuki della prefettura di Kumamoto ha rivelato l'impatto economico portato dalla statua del protagonista di ONE PIECE. Come rivelato, l'incasso stimato è di circa 2,6 miliardi di yen, ovvero oltre 20 milioni di euro.

La statua in bronzo di Monkey D. Luffy è costata circa 13 milioni di yen, ovvero poco più di 100.000 euro. Ciò significa che l'importo ottenuto ha superato di ben 200 volte il valore di produzione. Un impatto notevole per la prefettura che alcuni anni fa fu colpita da un terremoto che provocò tanti danni e diverse vittime. Proprio Eiichiro Oda partecipò alla ricostruzione con una donazione milionaria.

Eiichiro Oda è molto legato alla sua città d'origine, come dimostrato dalla pubblicazione della lettera agli studenti di Kumamoto scritta dall'autore di ONE PIECE.