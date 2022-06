ONE PIECE: una statuetta da oltre 300 euro di un possente Kaido in forma ibrida

L'imperatore Kaido è uno dei mostri sacri di ONE PIECE, ritenuto da molti l'essere più potente che esista. Nonostante i tantissimi tentativi occorsi in più di cinquant'anni, Kaido è sempre rimasto in vita ed è riuscito a dominare i mari con la sua forza e la sua spietatezza. Ora però ha incontrato degli ossi duri a sbarrargli la strada.

Mentre i lettori del manga su MangaPlus sanno già chi è il vincitore dello scontro tra Rufy e Kaido, chi guarda soltanto l'anime è ancora agli albori della battaglia tra i membri più forti delle due generazioni. Nell'anime di ONE PIECE infatti Kaido ha appena sfruttato la forma ibrida, che lo rende un incrocio tra un uomo e un drago: le scaglie blu gli ricoprono parte del corpo e soprattutto la parte superiore del viso a mo' di maschera, la coda rimane e le mani e piedi diventano animaleschi e bestiali.

Questa versione può essere vostra grazie alla statuetta di Kaido in forma ibrida da 320€ che sta preparando DOD Studio. Alta 43 centimetri, mostra Kaido con la sua mazza alzata e avvolta dall'Haki del Re Conquistatore, mentre a sinistra ci sono alcune fiamme che circondano il braccio sinistro. Sul fianco destro è ben visibile la cicatrice inferta da Oden, mentre per il resto è fedele a quanto è stato visto in ONE PIECE. La statuetta di Kaido arriverà nell'ultimo trimestre del 2022, siete pronti ad aggiungerla alla vostra collezione?