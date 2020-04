ONE PIECE: una statuetta di Kaido 'Full Force' è pronta a schiacciare chiunque

Il manga di ONE PIECE è in pausa e la stessa sorte è toccata alla serie animata nelle scorse ore. Tuttavia non si fermano i tanti prodotti a marchio ONE PIECE tratti dalla storia di Eiichiro Oda. Il prossimo prodotto in arrivo è niente di meno che una statuetta dedicata a uno dei Quattro Imperatori e capitano dei pirati delle Cento Bestie, Kaido.

Mechanical Japan ha condiviso le prime immagini della nuova statuetta di ONE PIECE realizzata da Banpresto. Kaido Full Blow Ichibansho Full Force è un pezzo che sarà disponibile da novembre 2020 a un prezzo che oscillerà tra i 30 e i 60 € in Europa. Realizzata in PVC/ABS, il modellino di Kaido sarà alto 19 centimetri e scatenerà sullo sventurato acquirente la sua furia.

Questa versione di Kaido è stata ritratta mentre il personaggio si prepara ad un attacco. Come potete vedere dalla galleria immagine, che consente di osservare il prodotto da diverse inquadrature, Kaido ha la sua mazza puntata nella mano destra e pronta ad essere sventagliata, mentre la mano sinistra è protesa in avanti in stile artiglio di drago. Spiccano poi il tatuaggio del drago sul pettorale sinistro e tutti gli altri dettagli del fisico.

In attesa dei prossimi capitoli, gli ultimi appuntamenti con il manga di ONE PIECE hanno anticipato un segreto sconcertante su Kaido.