ONE PIECE, tutti gli stili di combattimento dello spadaccino Roronoa Zoro

Ormai, Roronoa Zoro ha superato diversi avversari nel mondo di One Piece e questo è dovuto alle numerose tecniche di spada che è riuscito ad interiorizzare e migliorare nel corso dei capitoli. Allo stato attuale, quanti e quali sono gli stili di combattimento padroneggiati da Zoro?

Prima di tutto, lo stile Senza Spada è alla base della forza del compagno di Rufy che, anche disarmato, è in grado di attaccare gli avversari con le proprie braccia, utilizzandole come lame fittizie.

Essendo abituato ad utilizzare più spade in contemporanea, lo stile ad Una Spada è stato assimilato solo di recente, al termine dell'arco di Wano. Questo tipo di approccio ad uno scontro, estremamente versatile, consente a Zoro di concentrare un'immensa potenza in un unico punto e rilasciarla contro il nemico, come accaduto ad Alabasta nella battaglia con Mr.1.

Le tecniche a Due Spade, caratteristica di Zoro in pratica fin da bambino, lo hanno reso un prodigioso maestro di spada, soprattutto dopo l'allenamento con Mihawk. Impugnando due lame, Zoro può sferrare una serie di colpi ravvicinati devastanti, lasciando da parte eventuali attacchi a distanza, propri dello stile ad Una Spada.

Lo stile a Tre Spade è profondamentamente identitario di Zoro in One Piece. Dopo la morte della sua migliore amica, Kuina, il Capitano in seconda dei Mugiwara ha deciso di padroneggiare questa modalità di combattimento per diventare lo spadaccino più forte del mondo. Per utilizzare la terza spada, Zoro la stringe tra i denti, dando vita ad una serie di mosse letali che vengono sublimate dall'Haki del Re Conquistatore. Grazie ad esso, Zoro ha inventato uno stile di combattimento completamente nuovo chiamato Re dell'Inferno, che prevede un rivestimento delle spade con l'Haki del Re Conquistatore.

La splendida tecnica a Nove Spade, oltre ad essere un bellissimo esercizio di stile - capita la battuta? -, è uno strumento molto utile in battaglia che vede Zoro creare un'illusione di se stesso con due teste e quattro lame a disposizione. In questo modo, è riuscito a danneggiare persino Kaido, serve aggiungere altro?

Infine, Zoro è recentemente diventato un utilizzatore dello stile Foxfire, proprio di Kin'emon, che gli permette di infiammare le proprie spade.

