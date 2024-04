ONE PIECE, la storia sta avanzando troppo velocemente? La situazione ad Egghead

La maggior parte delle saghe di ONE PIECE si sviluppano attorno alla struttura in tre atti, con un inizio, un’evoluzione e una conclusione della nuova situazione fronteggiata dai Mugiwara. L’attuale avventura dei protagonisti su Egghead si distingue però per la collisione tra due trame, esplosa in un’accelerazione del ritmo narrativo.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler riguardanti l’ultimo arco narrativo di ONE PIECE.

A partire dall’aggiunta del personaggio di Nico Robin, e dall’approfondimento del suo background, Eiichiro Oda ha iniziato a sviluppare una sottotrama parallela, riemersa con l’arrivo dei Mugiwara sull’isola-laboratorio di Egghead visti i misteri contenuti in essa riguardo i cento anni di vuoto. L’assalto di Jaygarcia Saturn, e il successivo arrivo degli altri astri di saggezza, per evitare che Vegapunk diffonda la verità sul secolo buio in tutto il mondo, sembra confermare l’inevitabile incontro tra la storia di Luffy e compagni e la verità su quanto avvenuto in passato.

La community si sta quindi preoccupando di fronte a questo soverchiante insieme di informazioni e novità che potrebbe stravolgere per sempre la comprensione dell’universo della serie, soprattutto perché la decisione di inserire i Gorosei come antagonisti in un arco del genere potrebbe escluderli definitivamente dal gran finale, punto della storia dove invece gran parte dei lettori si aspettavano di vedere le massime autorità del Governo Mondiale in azione.

Qualora i protagonisti e i loro alleati, come Brogi e Dori, riuscissero a sventare la minaccia dei Gorosei e ad eliminarla, nell’arco finale sarebbe il turno del misterioso Im, e delle alte cariche della Marina assenti da Egghead, tra cui il Grand’Ammiraglio Sakazuki. Prima di salutarci, ecco quando possiamo aspettarci l’importante rivelazione sul messaggio di Vegapunk.

Ridi che è meglio è uno dei più venduti oggi su