ONE PIECE: la storia di Barbabianca, dalla gioventù alla morte

Ci sono tanti pirati che solcano i mari, alla ricerca del famoso tesoro chiamato One Piece, lasciato da Roger alla fine della Rotta maggiore, ma solo alcuni riescono a farsi un nome. Alcuni di questi raggiungono anche l'apice della pirateria, gli imperatori, e tra questi c'è Barbabianca. Ripercorriamo la storia di Edward Newgate.

Barbabianca nasce sull'isola di Sphinx, un'isola talmente povera che non poteva permettersi di pagare il tributo celeste al Governo Mondiale. Una situazione di povertà che viene poi incancrenita dalle continue scorribande di pirati e razziatori, che lasciavano sempre meno possedimenti all'isola. Così, il giovane Edward Newgate decise di diventare un pirata, razziando navi e territori nemici per il bene della propria isola. Giunto ad Hachinosu, si unì ai pirati Rocks e divenne uno dei pirati più famigerati dell'epoca.

Il mondo di ONE PIECE cambiò pochi anni dopo, con la fine della ciurma di Rocks, e qualche anno dopo Barbabianca decise di creare la propria ciurma, creandosi così la propria famiglia, che aveva sempre desiderato. Iniziò a farsi un nome e girovagò in lungo e in largo, rendendo la sua flotta sempre più grande, fino a essere chiamato imperatore. Nel suo gruppo entrò anche Oden Kozuki, poi passato nella ciurma di Roger per il suo ultimo viaggio.

Ha continuato a imperare su tanti possedimenti nei mari di ONE PIECE e ha accolto tra le sue fila anche Ace e la sua ciurma, ignorando il fatto che fosse il figlio di un suo ex rivale. E proprio per lui si sacrifica, andando a Marineford e morendo durante la grande guerra che ha visto da una parte la flotta dell'imperatore e dall'altra la marina. Rimane comunque uno degli uomini più forti di ONE PIECE e sempre ricordato dai fan e non solo.