ONE PIECE: la storia di un mondo che non vale la pena di essere vissuto

Saint Jaygarcia Saturn ha portato il terrore in ONE PIECE 1094. La Saga dell'Isola del Futuro ha introdotto uno dei Cinque Astri di Saggezza sul campo di battaglia. Finalmente i lettori hanno scoperto di cosa sono realmente capaci i Gorosei. Ma come faranno i Mugiwara a scamparla questa volta?

Il capitolo 1095 di ONE PIECE si apre esattamente dal momento in cui il precedente capitolo dell'opera di Eiichiro Oda era stato chiuso. Bonney ha pugnalato Saturn, che ordina ai Vice Ammiragli di tenersi a debita distanza. Se solo avesse voluto, il Gorosei avrebbe schivato l'attacco della piratessa della Peggiore delle Generazioni e a conferma di ciò, una volta estratta la lama dal suo corpo, il suo corpo cessa all'istante di sanguinare.

Saturn stordisce dunque Bonney e Sanji con l'emissione del potere proveniente dai suoi bulbi oculari, e poi rimprovera Kizaru di essere stato inusualmente lento. L'Ammiraglio della Marina è a terra esausto, così come lo è anche Rufy, ormai inabile al combattimento e stanco a causa del prolungato utilizzo del Gear 5th.

Saturn cerca di attaccare Rufy, l'erede di Nika, ma è Franky a intervenire tempestivamente. A quel punto, una sequenza di flashback porta i lettori a scoprire la verità sulle origini di Bartholomew Kuma.

47 anni prima degli eventi della Saga dell'Isola del Futuro, nel Regno di Sorbet nacque un bambino della razza Buccaneer. I discendenti di questa razza sembrano in qualche modo legati al sangue dei Giganti, motivo per il quale sono dotati di una forza eccezionale.

La famiglia di Kuma venne rapita dal Governo Mondiale e ridotta in schiavitù a Mary Geoise. La madre di Orso morì e fu allora che suo padre gli narrò la leggenda del liberatore Nika. Quando intonò i tamburi della liberazione, però, il padre di Kuma venne ucciso da un Drago Celeste.

Passati a 38 anni prima dei giorni attuali, si scopre che ogni 3 anni i Draghi Celesti organizzano un torneo, o per meglio dire un hunting game, in un'isola non controllata dal Governo. Quell'anno fu scelta God Valley, isola che si trova nel West Blue. Il re di God Valley provò a negare questo torneo mortale, ma Figarland Garling lo uccise senza pietà. Fu allora, a God Valley, che Kuma incontrò un bambino di nome Ivankov e la sua sorellina Jinny. Ivankov scelse di voler vivere, domandando a Kuma le sue intenzioni. Questa storia dal passato continua in anticipo negli spoiler di ONE PIECE 1096.