ONE PIECE, la storia poteva andare diversamente! Ecco 3 'What If' fenomenali

La trama di ONE PIECE ha riservato molti colpi di scena e sorprese che hanno pesantemente influenzato il percorso dei Mugiwara per raggiungere il tesoro lasciato sull’isola di Laugh Tale da Gol D. Roger. Per questo è interessante chiedersi come sarebbe potuta cambiare la storia immaginando situazioni totalmente diverse da quanto letto nel manga.

Ecco, quindi, 3 what if che avrebbero radicalmente modificato la storia di Luffy e di tanti altri personaggi che ora navigano, o navigherebbero, per le acque del Nuovo Mondo. Attenzione ad eventuali spoiler sulla serie.

E se Jewelry Bonney non fosse mai nata? Iniziamo da un’ipotesi piuttosto in linea con quanto letto di recente nel manga, nei capitoli dell’incidente di Egghead. Come sapete Bonney è stata adottata da Kuma, grande amico di sua madre Ginny, e ha influenzato moltissimo la vita del ribelle e membro della Flotta dei Sette. Senza Bonney Kuma avrebbe proseguito per la sua strada, continuando il suo percorso di uomo di fede, e non si sarebbe tramutato in un cyborg e non avrebbe fornito alla Marina un codice genetico dal quale generare armi dall’incredibile potenza distruttiva come i Pacifista. Inoltre, non sarebbe intervenuto sull’arcipelago Sabaody dividendo i Mugiwara, e dando inizio alla serie di eventi che ha poi portato al salto temporale dei due anni.

E se Ace fosse scappato da Marineford? Questa è una domanda che milioni di fan si sono chiesti dopo gli struggenti capitoli finali della guerra per la supremazia scatenata da Barbabianca nel quartier generale della Marina per salvare il fratello di Luffy. Secondo alcuni se Shanks fosse arrivato prima, con molta probabilità, Ace sarebbe ancora vivo, e ciò avrebbe significato un’immensa vittoria dei pirati sulla Marina, e avrebbe restituito alla flotta di Barbabianca uno dei suoi uomini migliori. Anche se l’Imperatore fosse morto, la sopravvivenza di Ace e le sue capacità da leader al fianco di Marco avrebbero potuto portare la ciurma a brillare nuovamente, e a giocare un ruolo decisivo nella corsa finale allo ONE PIECE. Tuttavia, se Ace fosse sopravvissuto, forse Luffy non sarebbe stato così deciso a migliorare per dimostrare la sua superiorità ad Akainu, autore della cicatrice a forma di x sull’addome del protagonista, e per poter essere sicuro di proteggere i suoi cari.

E se Sanji fosse stato accettato da suo padre, Vinsmoke Judge? La risposta a questa domanda cambia radicalmente il ruolo del cuoco nella storia. La ribellione dimostrata dal piccolo Sanji nei confronti degli ideali paterni lo ha portato verso un percorso più umano. Se Judge, però, lo avesse accettato e inserito nel Germa 66, Sanji sarebbe diventato un antagonista, dotato di poteri e capacità sovrumane molto sviluppate e avrebbe rappresentato un grande avversario persino per Luffy, e tra i due sarebbe potuta nascere una rivalità costante nel corso della serie. Ciò avrebbe anche privato i Mugiwara non solo di un cuoco, ma di uno dei migliori combattenti. Dopotutto Sanji fa parte del Monster Trio al fianco di Zoro e Luffy, per il quale rappresenta un aiuto fondamentale per diventare il re dei pirati.

Quale tra questi what if vi ha colpito di più? Ne avete altri in mente? Fatecelo sapere nei commenti.