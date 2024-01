One Piece: la storia e la simbologia dietro le due cicatrici di Rufy

Se dovessimo indicare un tratto distintivo dell'iconografia di Rufy, la scelta non potrebbe che ricadere sul cappello di paglia. Eppure il protagonista di One Piece porta iscritte sul suo corpo due cicatrici di grande rilievo simbolico, non solo perché ci raccontano il suo passato, ma soprattutto per come definiscono la personalità del pirata.

Del resto, i protagonisti degli shōnen, soprattutto quelli di natura apertamente action, recano sempre sulle loro corporeità i segni delle miriadi di battaglie a cui prendono quotidianamente parte, e sulle quali fondano il loro stesso orizzonte caratteriale/identitario. Ma nel caso di Rufy, e delle due cicatrici che ne hanno contraddistinto l'immagine iconografica, le ferite assumono un significato ancora più simbolico, proprio perché, se prese singolarmente, ci restituiscono l'intero spettro di emozioni (e forse anche di ideali/sogni) che governano le azioni giornaliere dell'iconico pirata.

La prima delle due, un taglietto visibile sotto l'occhio sinistro del personaggio, porta dietro di sé una storia abbastanza singolare, che illumina il carattere del pirata, soprattutto relativo al suo periodo più infantile. Nelle tavole iniziali del manga, contraddistinte da un alto valore “mitopoietico” ai fini della storia creata da Eiichiro Oda - come abbiamo anche osservato nell'articolo in cui indaghiamo la possibilità che il Gear 5th fosse pianificato sin dal primo capitolo di One Piece – il volto di Rufy non è ancora caratterizzato dal segno in questione: ma nel momento in cui si rivolge alla ciurma di Shanks, per catturare l'attenzione di coloro che ai suoi occhi riflettono tutti i sogni che ha maturato sul mito della pirateria, prende un coltello e si trancia la porzione di carne sottostante l'occhio sinistro, dando così vita ad uno dei tratti più immediatamente riconoscibili del personaggio.

Qui la cicatrice, determinata da un gesto consapevole del futuro pirata, non solo ci racconta la natura deliberatamente istintuale del protagonista, ma funge da testimonianza fisica dei suoi obiettivi, da monito che rammenti a sé stesso i pericoli con cui si dovrà interfacciare nel cammino verso Laugh Tale, nonché gli ideali che dovrà necessariamente soddisfare nel momento in cui diventerà il Re dei Pirati. E nel caso in cui davvero Shanks avesse in One Piece il ruolo di rivale e quindi fungesse da ostacolo ai suoi obiettivi, ecco che tali sogni, indicati dalla cicatrice a forma di taglio, confluirebbero nella lacerazione (sia fisica, che simbolica) del cappello di paglia consegnatogli dal suo stesso mentore.

Per quanto riguarda la seconda cicatrice, quella a forma di enorme X che gli attraversa perpendicolarmente tutto il petto, la questione è perlopiù diversa. A differenza del taglio facciale, questo squarcio non è stato auto-inflitto, ma si è generato in seguito al micidiale attacco subito a Marineford dall'allora Ammiraglio Akainu. Davanti alla sagoma esanime del fratello, Rufy aveva perso ogni capacità di giudizio o di controllo sul suo stesso corpo, fattore che lo ha portato a scoprirsi alle invettive dei nemici. E se non fosse stato per l'intervento salvifico di Jinbe, il quale gettandosi nelle acque della baia ha disinnescato (parzialmente) il pugno magmatico del marine, è probabile che la ferita infertagli da Akainu sarebbe stata mortale, e senza la quale però, ad oggi, l'eroe non avrebbe potuto toccato il fondo del baratro della disperazione, per poi rialzarsi, ed intraprendere il cammino che lo porterà a cambiare per sempre le coordinate su cui si fonderà il futuro mondo della pirateria.