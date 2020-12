ONE PIECE: lo storica sfida tra Zoro e Mihawk, riproposta nello stile di Berserk

Non bisogna certo essere fan di ONE PIECE per conoscere Roronoa Zoro, uno dei personaggi più iconici mai creati da un mangaka. Il compagno di Rufy è considerato uno dei migliori spadaccini di sempre ma, come molti ricorderanno, agli inizi del manga la situazione era ben diversa.

Uno scontro che i fan di Zoro non potranno mai dimenticare è quello con Dracule Mihawk, avvenuto nel capitolo 51 del manga e nell'episodio 24 dell'anime. La battaglia tra i due è ancora considerata come una delle peggiori umiliazioni mai ricevute dallo spadaccino, che perse nonostante il suo avversario stelle utilizzando un semplice coltellino tascabile, la "Kogatana".

Come potete vedere in calce, un fan ha reimmaginato lo scontro nello stile di Berserk, il leggendario manga di Kentaro Miura. Le sfumature di nero, la cura dei dettagli e gli schizzi di sangue sono assolutamente spettacolari, e rievocano perfettamente lo stile del capolavoro del collega di Oda. Purtroppo al momento l'utente ha realizzato una sola tavola, ma come potete vedere la risposta dei fan non si è fatta attendere.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa fanart? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che il capitolo 998 di ONE PIECE è ora disponibile su MangaPlus, e che recentemente sono stati svelati i titoli dei prossimi episodi dell'anime.