ONE PIECE: la strada di Rufy verso Tama è sbarrata da un potente avversario

Sono già tanti i personaggi di ONE PIECE introdotti in Wanokuni, alcuni dei quali hanno già avuto modo di affrontare Rufy. La crudeltà generata da Kaido sull'isola naturalmente si riversa anche sugli abitanti e molti di quelli che si trovano in cima alla piramide sociale cercano sempre modi di esercitare il proprio potere.

Uno di questi, presentato in uno degli ultimi episodi di ONE PIECE, è indubbiamente Urashima. L'uomo gigante dai capelli rosa è un lottatore di sumo che viene visto la prima volta mentre cerca di corteggiare O-Kiku, l'aiutante di O-Tsuru. Urashima mette subito in chiaro il proprio potere sociale con degli anziani e invitando O-Kiku a presenziare a un torneo di sumo nella capitale.

Una volta giunti lì, il terzetto formato da Rufy, Zoro e Kiku alla ricerca di Tama si imbatte proprio in Urashima, coinvolto in uno scontro di sumo. Lì Urashima chiede a Kiku di sposarlo, ma la ragazza non solo rifiuta, ma taglia anche il codino all'uomo, un segno di poco rispetto. È in quel momento che Urashima rivela fino in fondo la propria natura malvagia tentando di attaccare Kiku, ma Rufy interviene e blocca il colpo di sumo dell'uomo.

Riuscirà il protagonista di ONE PIECE a battere l'omone lottatore?